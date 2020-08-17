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НОВОСТИ

Главы Минфинов G7 выступают за продление заморозки задолженности бедных стран в 2021 году

21:20 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры финансов стран "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), а также представители Еврокомиссии, Еврогруппы, Международного валютного фонда и Всемирного банка выступили в понедельник за продление заморозки дебиторской задолженности беднейших стран в 2021 году. Об этом говорится в распространенном сообщении американского ведомства по итогам состоявшейся телеконференции.

"Министры финансов обсудили экономическое реагирование (на распространение коронавируса - прим. ТАСС) и отметили улучшение экономических условий на пространстве "семерки". Стороны рассмотрели вопросы глобальной задолженности, призвав кредиторов полностью выполнять решение "двадцатки" о заморозке задолженности [для бедных стран], - отмечается в тексте. - Министры согласились улучшить прозрачность данных о задолженностях, а также в необходимости рассмотрения дополнительных мер для бедных стран, включая продление заморозки задолженности в 2021 году".

Кроме того, в ходе конференции подчеркнута важность поддержки "производства и распространения вакцин и препаратов для лечения коронавируса" в странах с низким доходом. Министры также обсудили поддержку Ливану.

В апреле G20 предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Высвободившиеся таким образом более $20 млрд должны пойти на борьбу с пандемией.

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