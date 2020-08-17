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Коронавирусом заразились порядка 30 артистов балетной труппы Мариинского театра

22:00 17.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Порядка 30 артистов балетной труппы Мариинского театра заразились коронавирусом. Об этом со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора сообщает агентство «Интерфакс». Трое госпитализированы, остальные лечатся дома. 

Артистов балета отправили на изоляцию вместе с близкими. Всего изолировали около 300 человек.  Эхо Москвы

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