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Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии - Reuters

22:40 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал ситуацию в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов проходят массовые акции протеста, ужасной и заявил, что в Вашингтоне внимательно ее отслеживают. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Трамп ответил на ряд вопросов журналистов на южной лужайке Белого дома перед отбытием в штаты Миннесота и Висконсин.

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