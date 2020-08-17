Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии - Reuters

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал ситуацию в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов проходят массовые акции протеста, ужасной и заявил, что в Вашингтоне внимательно ее отслеживают. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Трамп ответил на ряд вопросов журналистов на южной лужайке Белого дома перед отбытием в штаты Миннесота и Висконсин.