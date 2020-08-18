Мишустин поддержал предложение об изменении условий льготной ипотеки под 2% для Магаданской области и Чукотки

07:32 Источник: Интерфакс

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под 2% годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном сельском рынке в Магаданской области и на Чукотке, так как в этих регионах нет новостроек.

"Раз все такие предложения высказывают, я считаю, надо поддержать.<...> Спасибо, договорились. Мы тогда оформим все документы, соответствующие изменения внесем в нормативную базу", - сказал премьер на встрече с участниками программы "Дальневосточная ипотека" в Благовещенске.

С просьбой о расширении условий к премьер-министру обратился глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов. Министр рассказал, что Чукотка и Магаданская область единственные в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) не имеют первичного рынка жилья, при этом почти вся их территория фактически является сельской. В связи с этим жители этих регионов не могут реализовать свое право на покупку квартиры по льготным условиям.





По данным на август, сумма средств, выданных с момента начала программы, превысила 33 млрд рублей. 13 банков, которые участвуют в программе, заключили около 9,5 тыс. договоров на получение "Дальневосточной ипотеки".