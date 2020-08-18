Суд оштрафовал "Новую газету" и ее главреда на 260 тыс. руб. из-за материала о карантине на атомных подлодках

07:48 Источник: NEWSru.com

Мировой суд в Москве оштрафовал "Новую газету" на 200 тысяч рублей и главного редактора газеты Дмитрия Муратова на 60 тысяч рублей по статье о фейковых новостях (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за материала корреспондента Валерия Ширяева о карантине на атомных подлодках "Воронеж" и "Смоленск". Решение приняла судья Юнона Царева.

Юрист "Новой газеты" Екатерина Седова утверждает, что заведомый недостоверный характер в материале отсутсвует, пишет издание. "Сведения были получены от источника в администрации города, фамилию которого мы раскрывать не вправе, согласно закону о СМИ. Не доверять этим сведениям у нас не было основания", пояснила она.