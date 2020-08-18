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НОВОСТИ

Опубликован состав совета, призванный "наилучшим образом представлять народ" при трансфере власти в Белоруссии

07:58 18.08.2020 Источник: NEWSru.com

Белорусская оппозиция опубликовала в понедельник предварительный состав Координационного совета по передаче власти. Его представила на странице в Facebook доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

"К нам уже обратились сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов. (...) Основной состав координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ", - написала Ковалькова.

Первое заседание координационного совета (в имеющемся на момент заседания составе) состоится в ближайшие дни, сообщила она.

На данный момент в списке значатся 36 человек. Среди них - лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии. По свидетельству Ковальковой, список не окончательный и будет еще расширяться.

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