Экс-сотрудников ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая
08:25 18.08.2020 Источник: РОСБАЛТ
Минюст США выдвинул обвинения против двоих экс-офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Их обвиняют в передаче Китаю секретной информации, в том числе совершенно секретной, говорится в сообщении ведомства.
По данным Минюста, 67-летний Александр Юк Чинг Ма, который является бывшим сотрудником ЦРУ, был арестован 14 августа 2020 года. Его подозревают в сговоре с родственником, также экс-разведчиком, с которым они вместе передавали информацию сотрудникам разведки КНР.
Ведомство уточняет, что Ма — натурализованный гражданин США, родившийся в Гонконге. Он работал в ЦРУ с 1982 по 1989 год, затем жил и работал в Шанхае, а позднее переехал на Гавайи. Согласно материалам дела, с китайской разведкой он сотрудничал с 2001 года. В дальнейшем он устроился на работу в ФБР переводчиком и также предоставлял китайской разведке секретные документы. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
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