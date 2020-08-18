Таяние ледников Гренландии достигло точки невозврата

08:36 Источник: NEWSru.com

Уменьшение ледникового покрова Гренландии в условиях глобального потепления приобрело необратимый характер. Об этом сообщают в понедельник СМИ со ссылкой на исследование ученых Университета штата Огайо (США).

"Ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые восполняют потери в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан, - говорится в докладе. - Ледяной покров Гренландии в XXI веке теряет свою массу все ускоряющимися темпами, что делает Гренландию основной причиной подъема уровня морей".