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НОВОСТИ

Таяние ледников Гренландии достигло точки невозврата

08:36 18.08.2020 Источник: NEWSru.com

Уменьшение ледникового покрова Гренландии в условиях глобального потепления приобрело необратимый характер. Об этом сообщают в понедельник СМИ со ссылкой на исследование ученых Университета штата Огайо (США).

"Ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые восполняют потери в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан, - говорится в докладе. - Ледяной покров Гренландии в XXI веке теряет свою массу все ускоряющимися темпами, что делает Гренландию основной причиной подъема уровня морей".

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