0
0
91
НОВОСТИ

В Украине поддержали ограничение на посещение Умани хасидами

08:45 18.08.2020 Источник: MIGnews

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в Кабмине поддержали решение об ограничении въезда для иностранцев в Умань на период празднования Рош ха-Шана.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что вынуждает равительства этих стран возвращаться к более жесткому карантину. Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 17.08.2020
Число переболевших коронавирусом в российской армии превысило 10 тысяч
0
75
14:00 17.08.2020
В Азербайджан прибыли два российских боевых корабля
0
137
12:50 15.08.2020
Польша разместит у себя дополнительно 1 тыс военных США. Соглашение подписано
0
205
09:15 15.08.2020
В Пентагоне хотят лучше понимать природу и происхождение НЛО - заявление
0
135
11:20 14.08.2020
Новый договор предусматривает постоянное присутствие войск США в Польше - чиновник
0
139
16:12 12.08.2020
Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
0
234
13:20 12.08.2020
В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
0
148
20:00 11.08.2020
Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
0
171
14:12 11.08.2020
США усилили мощность авиабазы в Эстонии
0
165
13:32 11.08.2020
Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
0
189

Возврат к списку