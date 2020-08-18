В Украине поддержали ограничение на посещение Умани хасидами

08:45 Источник: MIGnews

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в Кабмине поддержали решение об ограничении въезда для иностранцев в Умань на период празднования Рош ха-Шана.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что вынуждает равительства этих стран возвращаться к более жесткому карантину. Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД.