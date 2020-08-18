Цепкало пришлось объясняться за свои слова о гражданской войне на Донбассе прямо посреди Киева

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Не допущенный к выборам в Белоруссии оппозиционер Валерий Цепкало извинился за свои слова на украинском телевидении о гражданской войне в Донбассе. Об этом 17 августа сообщает Telegram-канал «Политика Страны»

«Белорусского оппозиционера Валерия Цепкало "прессанули" некие люди на улице в Киеве. Они предъявили ему претензии, что он назвал войну на Донбассе гражданской. Цепкало в ответ сказал, что он не разбирается в этом вопросе, и извинился», — говорится в посте.

На прошлой неделе в эфире «4 канала» политик назвал войну в Донбассе гражданской, «где воюют граждане одной и той же страны». Он добавил, что Донецк вряд ли может быть самодостаточным с точки зрения ведения международного бизнеса.

«Украина.ру»