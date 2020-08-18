Данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 августа
09:00 18.08.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 августа превысило 21,8 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
По информации проекта, за все время в мире были заражены 21 826 342 человека. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 212 тысяч. За весь период пандемии скончались 773 152 заболевших, 13,8 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,4 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,35 миллиона человек), Индия (2,6 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (более 925 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (589,8 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 170 493 человека. В Бразилии число умерших превысило отметку 108 тысяч, в Индии — 51 тысячу человек. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 20:40 17.08.2020
- Число переболевших коронавирусом в российской армии превысило 10 тысяч
- 14:00 17.08.2020
- В Азербайджан прибыли два российских боевых корабля
- 12:50 15.08.2020
- Польша разместит у себя дополнительно 1 тыс военных США. Соглашение подписано
- 09:15 15.08.2020
- В Пентагоне хотят лучше понимать природу и происхождение НЛО - заявление
- 11:20 14.08.2020
- Новый договор предусматривает постоянное присутствие войск США в Польше - чиновник
- 16:12 12.08.2020
- Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
- 13:20 12.08.2020
- В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
- 20:00 11.08.2020
- Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
- 14:12 11.08.2020
- США усилили мощность авиабазы в Эстонии
- 13:32 11.08.2020
- Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать