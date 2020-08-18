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НОВОСТИ

В Совфеде озвучили условие для выплат на детей до 16 лет в августе

09:05 18.08.2020 Источник: РБК

Решение по выплатам на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил Nation News член Совета Федерации Валерий Рязанский.

По его словам, в бюджете 2020 года такие средства не заложены, третья выплата также не предусмотрена поправками, внесенными в период эпидемии коронавируса.

Сенатор предложил дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина после рабочей поездки на Дальний Восток.  РБК

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