Протесты могут сделать из Белоруссии "санитарный кордон" против РФ - Лукашенко

09:20 Источник: Известия

Протесты могут сделать из Белоруссии «санитарный кордон» против России, заявил 17 августа президент республики Александр Лукашенко.

«Поставят еще (белорусов. — Ред.) в ланцуг (цепь. — Ред.) от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай, против России», — заявил Лукашенко во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Трансляцию вел телеканал «Беларусь 1».

По словам белорусского лидера, Россия «может отреагировать» на опасность. Кроме того, Лукашенко заявил, что у него и у президента РФ Владимира Путина «одно мнение» насчет ситуации с протестами в республике, и «заварушка» не случайна.

15 августа Лукашенко сообщил, что Москва при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности республики. Однако речь шла о внешних угрозах. Известия