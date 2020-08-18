Протесты могут сделать из Белоруссии "санитарный кордон" против РФ - Лукашенко
09:20 18.08.2020 Источник: Известия
Протесты могут сделать из Белоруссии «санитарный кордон» против России, заявил 17 августа президент республики Александр Лукашенко.
«Поставят еще (белорусов. — Ред.) в ланцуг (цепь. — Ред.) от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай, против России», — заявил Лукашенко во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Трансляцию вел телеканал «Беларусь 1».
По словам белорусского лидера, Россия «может отреагировать» на опасность. Кроме того, Лукашенко заявил, что у него и у президента РФ Владимира Путина «одно мнение» насчет ситуации с протестами в республике, и «заварушка» не случайна.
15 августа Лукашенко сообщил, что Москва при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности республики. Однако речь шла о внешних угрозах. Известия
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