Трамп сообщил, что помилует "очень важного человека"

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник намерен подписать указ о помиловании кого-то "очень и очень важного". Об этом сообщил в понедельник пресс-пул Белого дома.

Как отмечают журналисты, американский лидер не уточнил, кого он имеет в виду, однако пояснил, что речь идет не о его бывшем помощнике по национальной безопасности Майкле Флинне и не об экс-сотруднике Агентства национальной безопасности Эдварде Сноудене.

15 августа Трамп заявил на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, что серьезно рассмотрит возможность помилования Сноудена, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

Майкл Флинн в феврале 2017 года вынужден был уйти в отставку с поста помощника президента по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который ранее был послом России в Вашингтоне. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком. Минюст 7 мая 2020 года объявил о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна, однако 12 мая окружной судья Эммет Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства. 24 июня апелляционный суд обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело Флинна, но Салливан попросил пересмотреть данное постановление.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.