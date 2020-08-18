Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом
10:00 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом, сообщил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин.
"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.
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