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НОВОСТИ

Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

10:00 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом, сообщил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин.

"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

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