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31 декабря пока не получится сделать выходным днем - Минтруд

10:05 18.08.2020 Источник: Известия

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году. Об этом в понедельник, 17 августа, говорится в ответе Минтруда главе комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову.

Как пишет «РИА Новости», парламентарий направил соответствующий документ в правительство в июле. Минтруд пояснил, что, согласно статье 110 Трудового кодекса Российской Федерации, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может составлять менее 42 часов и «рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день», отмечает телеканал «360». В министерстве также отметили, что работодатели обязаны соблюдать минимальную продолжительность еженедельного непрерывного отдыха сотрудников при установлении режима работы и графиков сменности.

Между тем в Минтруде намерены рассмотреть пожелание сделать 31 декабря выходным в 2021 году при переносе выходных дней, отмечает телеканал «Звезда».

Сам Ярослав Нилов в своем Telegram-канале написал, что, видимо, «и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит». По его словам, отдельно на такой шаг могут пойти главы некоторых регионов, пишет RT.  Известия

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