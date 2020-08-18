10:20 Источник: Коммерсант.ru

Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов, сообщил Роспотребнадзор. Среди них — Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Оценка популяционного иммунитета к COVID-19 проведена пока в 23 регионах страны, обследовано по 2,8–3,2 тыс. в каждом из них, передает «РИА Новости».

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработал центр им. Гамалеи. Коммерсантъ