Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов
10:20 18.08.2020 Источник: Коммерсант.ru
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов, сообщил Роспотребнадзор. Среди них — Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Оценка популяционного иммунитета к COVID-19 проведена пока в 23 регионах страны, обследовано по 2,8–3,2 тыс. в каждом из них, передает «РИА Новости».
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработал центр им. Гамалеи. Коммерсантъ
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