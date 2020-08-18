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В России за сутки выявили 4 748 случаев заражения коронавирусом

11:00 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 748, это минимум с 20 апреля. Общее количество инфицированных достигло 932 493, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост третий день составляет 0,5%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 527. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Согласно данным, всего выздоровели уже 742 628 человек, что составляет 79,6% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось за сутки на 132 против 55 днем ранее, всего от инфекции умерли 15 872 пациента. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Доля умерших составляет 1,7% от общего числа заразившихся в РФ.

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