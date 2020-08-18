Суд отказался огласить точный диагноз Михаила Ефремова, сославшись на врачебную тайну

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судья отказалась огласить точный диагноз актера Михаила Ефремова, сославшись на то, что это врачебная тайна, передает корр. ТАСС.

"Точный диагноз актера оглашен не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать - это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья", - сказала судья Елена Абрамова на заседании Пресненского суда, где слушается дело о ДТП с участием артиста.

В ходе заседания возможен допрос Ефремова.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. 15 августа актер был выписан из Боткинской больницы и доставлен домой.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.