Трамп назвал Путина шахматистом мирового уровня

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дональд Трамп назвал Владимира Путина шахматистом мирового уровня. Президент США отнёс этой категории также глав Китая, КНДР и Турции.

«Я понял одно: Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, турецкий лидер Эрдоган — все они шахматисты мирового класса»,— сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Висконсин.

Президент США уверен, что его конкурент на ближайших выборах Джо Байден в случае победы не сможет работать с этими лидерами на равных. Трамп также отметил, что у его конкурента нет опыта ведения переговоров с Пекином. Поэтому, по мнению президента, Китай завладеет США, если победу на выборах одержит Джо Байден.

«Никто из президентов США не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией», — цитирует Трампа «Коммерсантъ». Говорит Москва