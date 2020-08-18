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Координационный совет готов к переговорам с Лукашенко - доверенное лицо Тихановской

11:32 18.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Штаб Тихановской: Координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

«Да, конечно. Мы говорим о диалоге, мы не хотим крови», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Лукашенко.

При этом она выразила сомнения, что Лукашенко готов сесть за стол переговоров, подчеркнув, что основное требование белорусской оппозиции — отставка действующего президента.

Ковалькова добавила, что Лукашенко не застрахован от уголовного преследования в случае прихода к власти Тихановской. «Новый суд, новая прокуратура, следственный комитет, люди, которые в него войдут или будут продолжать работу, будут это решать. Не я и не общество», — заявила она.

По словам Ковальковой, Координационный совет планирует вести диалог с белорусскими чиновниками. «[Мы готовы общаться с] чиновниками, которые принимают решения. Там есть абсолютно разные люди, и они тоже понимают, что происходит», — заметила она.

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