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Более половины россиян жалуются на плохое качество водопроводной воды - опрос

12:00 18.08.2020 Источник: Интерфакс

Более половины россиян (53%) за период распространения коронавируса стали считать актуальной для себя экологической проблемой плохое качество водопроводной воды в местах их проживания, свидетельствуют данные совместного исследования ВЦИОМ и Фонда национальной энергетической безопасности, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что ровно столько же респондентов говорят, как об актуальной для себя экологической проблеме, о скоплении мусора, который либо вообще не убирается, либо вывозится несвоевременно.

Согласно опросу, загрязнение воздуха, как актуальную экологическую проблему в местах своего проживания отмечают 66% россиян.

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