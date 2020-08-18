Более половины россиян жалуются на плохое качество водопроводной воды - опрос
12:00 18.08.2020 Источник: Интерфакс
Более половины россиян (53%) за период распространения коронавируса стали считать актуальной для себя экологической проблемой плохое качество водопроводной воды в местах их проживания, свидетельствуют данные совместного исследования ВЦИОМ и Фонда национальной энергетической безопасности, поступившие во вторник в "Интерфакс".
Исследование показало, что ровно столько же респондентов говорят, как об актуальной для себя экологической проблеме, о скоплении мусора, который либо вообще не убирается, либо вывозится несвоевременно.
Согласно опросу, загрязнение воздуха, как актуальную экологическую проблему в местах своего проживания отмечают 66% россиян.
НОВОСТИ
- 12:20 18.08.2020
- Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать собак - Daily Mail
- 12:05 18.08.2020
- Лукашенко наградил медалями более 300 сотрудников МВД
- 11:32 18.08.2020
- Координационный совет готов к переговорам с Лукашенко - доверенное лицо Тихановской
- 11:20 18.08.2020
- Трамп назвал Путина шахматистом мирового уровня
- 11:05 18.08.2020
- Суд отказался огласить точный диагноз Михаила Ефремова, сославшись на врачебную тайну
- 11:00 18.08.2020
- В России за сутки выявили 4 748 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 18.08.2020
- Илон Маск стал четвертым в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg
- 10:20 18.08.2020
- Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов
- 10:05 18.08.2020
- 31 декабря пока не получится сделать выходным днем - Минтруд
- 10:00 18.08.2020
- Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать