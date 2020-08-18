Более половины россиян жалуются на плохое качество водопроводной воды - опрос

12:00 Источник: Интерфакс

Более половины россиян (53%) за период распространения коронавируса стали считать актуальной для себя экологической проблемой плохое качество водопроводной воды в местах их проживания, свидетельствуют данные совместного исследования ВЦИОМ и Фонда национальной энергетической безопасности, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что ровно столько же респондентов говорят, как об актуальной для себя экологической проблеме, о скоплении мусора, который либо вообще не убирается, либо вывозится несвоевременно.

Согласно опросу, загрязнение воздуха, как актуальную экологическую проблему в местах своего проживания отмечают 66% россиян.