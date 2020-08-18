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НОВОСТИ

Лукашенко наградил медалями более 300 сотрудников МВД

12:05 18.08.2020 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников министерства внутренних дел республики медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени.

Указ о награждении подписан 13 августа, опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале. Документ содержит 25 страниц.

Награды присвоены "за образцовое исполнение служебных обязанностей".

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