Лукашенко наградил медалями более 300 сотрудников МВД

12:05 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников министерства внутренних дел республики медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени.

Указ о награждении подписан 13 августа, опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале. Документ содержит 25 страниц.

Награды присвоены "за образцовое исполнение служебных обязанностей".