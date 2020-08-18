Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать собак - Daily Mail
12:20 18.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ: Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать собак. По данным Daily Mail, северокорейский лидер назвал животных символом капиталистического строя и «испорченной буржуазной идеологии».
Председатель Госсовета КНДР якобы постановил считать владельцев собак нарушителями закона. Южнокорейское издание «Чосон Ильбо» уточняет, что собак у хозяев теперь отнимают силой, после чего в лучшем случае передают в государственные зоопарки. Говорит Москва
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