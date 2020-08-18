Режим чрезвычайной ситуации введен в Благовещенске

12:32 Источник: Эхо Москвы

В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации. Там выпало так много осадков за сутки, что происходящее признали опасным явлением. Об этом сообщил глава центра управления МЧС Амурской области Антон Остапенко.

Режим чрезвычайной ситуации уже вводили в Благовещенске в начале июня после тропического ливня. Тогда за несколько часов выпала почти месячная норма осадков. Эхо Москвы