ЦБ ожидает роста числа "черных кредиторов" в ближайшие 1,5 года
13:00 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
"Мы сейчас ожидаем определенный рост нелегальных кредиторов, которые также будут активизироваться. Это тренд не конкретного квартала или полугодия, это тренд на будущие несколько полугодий вперед. Объективно, на 1,5 года мы видим точно будет увеличение нелегального кредитора, связанное, в том числе, с изменением регулирования, так же как и с общесоциальной направленностью", - сказал он, отвечая на вопрос о росте активности "черных кредиторов" после снятия карантина.
НОВОСТИ
- 14:00 18.08.2020
- Древняя глиняная табличка с пивными ингредиентами продана в Лондоне за $229 тысяч
- 13:32 18.08.2020
- В РФ пройдут крупные учения военной полиции
- 13:21 18.08.2020
- МКБ запускает новый формат премиального обслуживания клиентов
- 13:20 18.08.2020
- Каждая шестая компания в РФ может сохранить удаленку после пандемии - опрос
- 13:05 18.08.2020
- Сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит суд о максимальном наказании для артиста
- 12:32 18.08.2020
- Режим чрезвычайной ситуации введен в Благовещенске
- 12:20 18.08.2020
- Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать собак - Daily Mail
- 12:05 18.08.2020
- Лукашенко наградил медалями более 300 сотрудников МВД
- 12:00 18.08.2020
- Более половины россиян жалуются на плохое качество водопроводной воды - опрос
- 11:32 18.08.2020
- Координационный совет готов к переговорам с Лукашенко - доверенное лицо Тихановской
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать