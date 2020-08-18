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Сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит суд о максимальном наказании для артиста

13:05 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым Валерий Захаров просит суд о максимально жестком наказании для артиста. Об этом он сказал в ходе допроса в Пресненском суде, передает корр. ТАСС.

"Ефремов до сих пор мне не выразил соболезнований. Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей мне не поступало. Наказание? Прошу для него максимального наказания", - сказал он, отметив, что обязательно заявит гражданский иск к актеру.

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