Сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит суд о максимальном наказании для артиста

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым Валерий Захаров просит суд о максимально жестком наказании для артиста. Об этом он сказал в ходе допроса в Пресненском суде, передает корр. ТАСС.

"Ефремов до сих пор мне не выразил соболезнований. Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей мне не поступало. Наказание? Прошу для него максимального наказания", - сказал он, отметив, что обязательно заявит гражданский иск к актеру.