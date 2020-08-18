В РФ пройдут крупные учения военной полиции
13:32 18.08.2020 Источник: Эхо Москвы
В России начинаются крупные учения военной полиции. В Министерстве обороны говорят, что они будут проходить на территории всей страны.
Предстоит испытать возможности современных образцов вооружения, которые поступили в этом году в подразделения военных полицейских. Эхо Москвы
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