В РФ пройдут крупные учения военной полиции

13:32 Источник: Эхо Москвы

В России начинаются крупные учения военной полиции. В Министерстве обороны говорят, что они будут проходить на территории всей страны.

Предстоит испытать возможности современных образцов вооружения, которые поступили в этом году в подразделения военных полицейских. Эхо Москвы