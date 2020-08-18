Древняя глиняная табличка с пивными ингредиентами продана в Лондоне за $229 тысяч

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глиняная табличка, датируемая 3100 годом до н. э., cо списком ингредиентов для приготовления пива и изображением самого процесса, найденная на месте древнего города Урук на юге современного Ирака, ушла с молотка на аукционе Bloomsbury в Лондоне за 175 тыс. фунтов стерлингов (229 тыс. долларов). Это почти вдвое превысило первоначальную оценку артефакта, сообщает во вторник газета "Дейли мейл".

По ее данным, на табличке размером 7,6 см на 7,6 см начертан "первый в мире автограф" - расположенное в левом верхнем углу имя "Кушим".

Раритет, находящийся в "отличном состоянии", хотя на нем присутствуют едва различимые трещинки, приобретен частным коллекционером из США. По словам официального представителя лондонского торгового дома Тимоти Болтона, любителям древности "исключительно редко предоставляется возможность соприкоснуться с предметом подобной исторической важности - вехой, возможно, в самом важном изобретении человечества - письменности".

"Кроме того, для нас исключительно важны имена - неотъемлемая часть нашей личности и первое, что любой ребенок узнает о себе", - сказал Болтон, говоря о надписи "Кушим".

Древний город Урук, развалины которого находятся в 30 км от современного города Эс-Самава в южной части Ирака, процветал в 3 тысячелетии до н.э.. В нем проживали почти 6 тыс. человек.