Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

14:12 Источник: Эхо Москвы

Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии после выборов. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис», — сообщил Зайберт. Эхо Москвы