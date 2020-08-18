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Более 80 актеров и работников театра им. Янки Купалы написали заявления об увольнении

14:32 18.08.2020 Источник: Интерфакс

Более 80 актеров и работников Национального академического театра имени Янки Купалы написали заявления об увольнении, сообщают Naviny.by.

Как говорится в публикации, заявления написало большинство актеров театрального коллектива, а также работников из технического персонала. Причиной стало увольнение генерального директора театра Павла Латушко по решению премьер-министра и министерства культуры Беларуси.

Как сообщил Tut.by, утром 18 августа в Купаловский театр для встречи с коллективом приезжал министр культуры Юрий Бондарь. По итогам встречи договоренностей достигнуто не было.

Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласных с результатами выборов. 14 августа он вышел на акцию солидарности и на площади Независимости в белорусской столице заявил о необходимости призвать к ответственности силовиков, проявивших жестокость.

Актеры Купаловского театра выпустили видеообращение в поддержку протестующих против насилия. На здании театра появился бело-красно-белый флаг.

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