Коллективный иммунитет не поможет победить коронавирус - ВОЗ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективный иммунитет не поможет побороть болезнь, вызываемую коронавирусом нового типа. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы еще очень далеки от уровня иммунитета, позволяющего победить COVID-19. Коллективный иммунитет - это не то решение, которое может стать нашим спасением", - отметил Райан, добавив, что сейчас мировому сообществу необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных мер, которые позволили бы ограничить распространение коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,8 млн человек, около 775 тыс. умерли.