Путин в беседе с Макроном назвал недопустимым давление на руководство Белоруссии - Кремль

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в Белоруссии. Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе Парижа.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство, - говорится в сообщении. - С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем".