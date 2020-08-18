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Падение экономики России в этом году будет меньшим, чем во многих других странах - Путин

15:32 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что российская экономика в 2020 году снизится меньше, чем экономика других стран, в том числе европейских. Такое мнение он высказал во вторник на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года", - сказал Путин.

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