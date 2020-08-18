Мятежники установили контроль над Генштабом Мали - портал

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) Мали находится под контролем солдат Национальной гвардии во главе с полковником Садио Камара, бывшим директором военной школы на базе Кати. Об этом сообщил во вторник новостной портал "Вакатсера".

В свою очередь портал "Малижет" передал, что мятежные подразделения на 20 внедорожниках покинули расположение своей базы в Кати и направились в столицу Мали Бамако. Военными арестованы министры правительства, включая глав МИД и Минфина, а также спикер парламента. Есть данные об арестах среди высшего командования ВС Мали.

Газета "Финанс африк" передает, что в Бамако закрылись все государственные учреждения, банки.