Мятежники установили контроль над Генштабом Мали - портал
16:00 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) Мали находится под контролем солдат Национальной гвардии во главе с полковником Садио Камара, бывшим директором военной школы на базе Кати. Об этом сообщил во вторник новостной портал "Вакатсера".
В свою очередь портал "Малижет" передал, что мятежные подразделения на 20 внедорожниках покинули расположение своей базы в Кати и направились в столицу Мали Бамако. Военными арестованы министры правительства, включая глав МИД и Минфина, а также спикер парламента. Есть данные об арестах среди высшего командования ВС Мали.
Газета "Финанс африк" передает, что в Бамако закрылись все государственные учреждения, банки.
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