Премьер Армении призвал фермеров выучить русский язык для работы на рынке ЕАЭС
16:12 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армянские фермеры, которые хотят экспортировать свою продукцию на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должны владеть русским языком. Такое мнение во вторник в ходе визита в Котайкский регион республики выразил премьер-министр Никол Пашинян.
"Сегодня без знания английского и русского языков невозможно вырастить, например, малину. Как можно без знания русского языка вывести свою продукцию на рынок ЕАЭС? Это же самый крупный рынок для нас", - заявил он.
Русский язык, хотя и не имеет официального статуса в Армении, является одним из основных предметов в общеобразовательных школах. Его изучение начинается со второго класса. Кроме того, во всех гуманитарных вузах есть кафедры и факультеты русского языка и русской литературы. В Армении действует также армяно-российский (Славянский) университет, где обучение ведется на русском языке.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.
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