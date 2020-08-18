Опрос выявил недовольство россиян высокой стоимостью российских курортов
16:32 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины участников опроса, проведенного партией "Единая Россия" в регионах, указали на высокую стоимость отдыха на российских курортах, при этом более трети опрошенных будут отдыхать в РФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба партии.
Участие в опросе приняли порядка пяти тысяч человек. "Более 50% участников опроса, который провели приемные "Единой России" в регионах, не устраивает высокая стоимость отдыха на российских курортах. Поводом для размышлений могут стать результаты опроса в части недостатков внутреннего туризма, среди которых в том числе низкий уровень сервиса и высокая стоимость транспортных расходов на внутренний туризм", - говорится в сообщении.
Как отметила в свою очередь председатель комиссии президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, "результаты опроса показали, что в прошлом году люди выбирали отдых за границей чаще, чем внутри страны - 23% против 17%". "Частичное снятие ограничений, но при этом позднее открытие границ из-за пандемии определило выбор респондентов в этом году - более трети опрошенных планируют отдохнуть или уже отдыхают на Черноморском побережье и в целом по России", - сказала она.
Кроме того, по данным опросов, выросло количество людей, которые проведут свой отпуск на даче. "Люди меняют море на дачу: 14% респондентов планируют свой отпуск в этом году на даче, в то время как в 2019 году только 7% опрошенных отдыхали на загородных участках", - отметила председатель комиссии. Воспользоваться компенсацией на сумму 15 тысяч рублей и купить путевку готовы почти 40% участников опроса.
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