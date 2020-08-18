Посол РФ в Белоруссии заявил, что не собирается встречаться с представителями оппозиции

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется. Об этом во вторник заявил корр. ТАСС посол России в Минске Дмитрий Мезенцев после посещения внешнеполитического ведомства Белоруссии.

"К оппозиции - нет, не собираюсь", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос корр. ТАСС.