Посол РФ в Белоруссии заявил, что не собирается встречаться с представителями оппозиции
17:00 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется. Об этом во вторник заявил корр. ТАСС посол России в Минске Дмитрий Мезенцев после посещения внешнеполитического ведомства Белоруссии.
"К оппозиции - нет, не собираюсь", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос корр. ТАСС.
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