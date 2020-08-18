Спецтрибунал по Ливану признал виновным Селима Айяша по делу об убийстве Рафика Харири
17:12 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецтрибунал по Ливану (СТЛ) признал Селима Айяша, связанного с шиитской организацией "Хезболлах", виновным по всем пунктам обвинения в деле об убийстве бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири. Соответствующее решение огласил во вторник председательствующий по делу судья Дэвид Ре.
"Судебная палата признала Айяша виновным по всем пунктам обвинения", - сказал он.
Ему вменялись такие преступления, как совершение теракта, заговор с целью совершения теракта, преднамеренное убийство, в том числе Рафика Харири, и попытки преднамеренного убийства.
Трое других обвиняемых по делу - Хасан Мерхи, Хусейн Унейси и Асаад Сабра - были оправданы судом по всем пунктам. Они подозревались в заговоре с целью совершения теракта и соучастии в совершении преднамеренных убийств и попыток убийств.
СТЛ был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН для привлечения к судебной ответственности лиц, причастных к теракту в Бейруте 14 февраля 2005 года, в результате которого погибли 22 человека, в том числе Харири, и еще 226 получили ранения.
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