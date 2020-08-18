Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти, в отношении инициаторов этой идеи будут предприняты адекватные меры в соответствии с законами страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Они (оппозиция - прим. ТАСС) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - сказал Лукашенко на встрече с членами Совбеза страны, сообщает агентство БелТА.