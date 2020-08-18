Лукашенко привел войска на западной границе Белоруссии в полную боеготовность

17:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник на совещании с членами Совета безопасности страны, что белорусские войска на западной границе страны приведены в полную боевую готовность.

Он вновь отметил, что около западных границ страны происходит нагнетание обстановки. "И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.