Лукашенко привел войска на западной границе Белоруссии в полную боеготовность
17:58 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник на совещании с членами Совета безопасности страны, что белорусские войска на западной границе страны приведены в полную боевую готовность.
Он вновь отметил, что около западных границ страны происходит нагнетание обстановки. "И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
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