0
0
94
НОВОСТИ

Лукашенко привел войска на западной границе Белоруссии в полную боеготовность

17:58 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник на совещании с членами Совета безопасности страны, что белорусские войска на западной границе страны приведены в полную боевую готовность.

Он вновь отметил, что около западных границ страны происходит нагнетание обстановки. "И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 18.08.2020
Министры обороны России и США провели переговоры по телефону
0
19
18:10 18.08.2020
Президент Белоруссии "раскрыл" планы оппозиции в части религии
0
70
17:40 18.08.2020
Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти
0
131
17:12 18.08.2020
Спецтрибунал по Ливану признал виновным Селима Айяша по делу об убийстве Рафика Харири
0
140
17:00 18.08.2020
Посол РФ в Белоруссии заявил, что не собирается встречаться с представителями оппозиции
0
161
16:32 18.08.2020
Опрос выявил недовольство россиян высокой стоимостью российских курортов
0
210
16:12 18.08.2020
Премьер Армении призвал фермеров выучить русский язык для работы на рынке ЕАЭС
0
218
16:00 18.08.2020
Мятежники установили контроль над Генштабом Мали - портал
0
188
15:32 18.08.2020
Падение экономики России в этом году будет меньшим, чем во многих других странах - Путин
0
236
15:12 18.08.2020
Путин в беседе с Макроном назвал недопустимым давление на руководство Белоруссии - Кремль
0
270

Возврат к списку