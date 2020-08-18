Президент Белоруссии "раскрыл" планы оппозиции в части религии

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы белорусской оппозиции в части религии могут привести к межконфессиональной и межнациональной войне. Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совбеза республики во вторник.

"Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено", - сказал Лукашенко, комментируя документ, который он назвал программой белорусской оппозиции. В нем, как утверждается, предлагается восстановить Белорусскую автокефальную православную церковь в противовес Белорусскому экзархату Московского патриархата.