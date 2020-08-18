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НОВОСТИ

Министры обороны России и США провели переговоры по телефону

18:30 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Марком Эспером. Стороны обсудили предотвращение инцидентов в ходе военной деятельности сторон, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны России.

"Руководители военных ведомств обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон", - отметили в ведомстве.

Также состоялся обмен мнениями о ситуации в различных регионах мира. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в Минобороны.

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