В совете белорусской оппозиции заявляют, что не планируют захват власти незаконными способами
19:10 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Координационный совет белорусской оппозиции проведет 19 августа первое заседание, целью его работы не будет захват власти незаконными методами. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
"Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти незаконными методами. Мы действуем только законными и ненасильственными методами", - подчеркнула она.
Кроме того, Ковалькова сообщила, что первое заседание Координационного совета белорусской оппозиции состоится в среду, 19 августа.
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