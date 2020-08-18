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НОВОСТИ

В СБ ООН собираются обсудить ситуацию в Белоруссии

19:40 18.08.2020 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты и Эстония запросили обсуждение в Совете Безопасности ООН во вторник ситуации в Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.

"США и Эстония запросили сегодня обсуждение ситуации в Белоруссии в рамках раздела "разное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дискуссия пройдёт в закрытом формате после заседания СБ по ситуации в Йемене.

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