В СБ ООН собираются обсудить ситуацию в Белоруссии

19:40 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты и Эстония запросили обсуждение в Совете Безопасности ООН во вторник ситуации в Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.

"США и Эстония запросили сегодня обсуждение ситуации в Белоруссии в рамках раздела "разное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дискуссия пройдёт в закрытом формате после заседания СБ по ситуации в Йемене.