0
0
77
НОВОСТИ

Зараженным COVID-19 российским туристам не помогут в Турции

19:09 18.08.2020

Ситуация с коронавирусом в Турции последнее время становится все хуже, что должно настораживать россиян, желающих там отдохнуть: в случае заражения помощь им никто не окажет. Об этом заявил эксперт Альянса туристических агентств Эдуард Шалоносов.

На днях руководитель Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин сообщила местному СМИ Antalya Ekspres: с открытием границ в страну хлынул поток туристов, это привело к росту заболеваемости коронавирусом среди сотрудников туристической сферы, а заболевших туристов изолируют в номерах отеля.

Шалоносов заметил, что еще пару месяцев назад Турция была одним из лидеров по числу зараженных. Однако когда убытки от закрытия туризма стали катастрофическими, ситуация резко улучшилась. По мнению эксперта, даже если турецкая медицина сумела устранить очаги инфекции, этот эффект помножен на ноль массовым завозом вируса из других стран. Не исключено, что статистику занизили. Шалоносов также отметил, что тесты на коронавирус в Турции проводят выборочно, за отдельную плату можно записать отрицательный результат.

Недавно на страницах турецкой газеты Gazete Duvar местные врачи заявили, что страна еще не пережила первую волну коронавируса, и выразили обеспокоенность стремительным ростом число суточных заражений. Как считает Шалоносов, россиянам стоит подумать, прежде чем покупать билеты в Турцию.

Страховые агенты обещают, что в случае заражения россияне получат по страховке качественное лечение в турецких медицинских учреждениях, но это не так. По словам Шалоносова, в Турции счет за лечение от этой болезни начинается от 100-150 тыс. в сутки - ни одна страховка не покроет такие расходы.

"Соответственно, если россиянину в Турции станет плохо, его запрут в номере. Станет совсем плохо - из номера выгонят. Дальнейшая судьба постояльца отельеров не интересует. В лучшем случае он больным как-то улетит домой, в худшем - человек может умереть без помощи в чужой стране. Так что я рекомендую взвесить все риски и опасности такого отдыха, прежде чем лететь в этом году в Турцию", - заключает Шалоносов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:49 18.08.2020
Собянин ввел сертификаты взамен "сгоревших" путевок на детский отдых
0
47
19:40 18.08.2020
В СБ ООН собираются обсудить ситуацию в Белоруссии
0
69
19:10 18.08.2020
В совете белорусской оппозиции заявляют, что не планируют захват власти незаконными способами
0
114
19:00 18.08.2020
В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
0
137
18:30 18.08.2020
Министры обороны России и США провели переговоры по телефону
0
164
18:10 18.08.2020
Президент Белоруссии "раскрыл" планы оппозиции в части религии
0
201
17:58 18.08.2020
Лукашенко привел войска на западной границе Белоруссии в полную боеготовность
0
258
17:40 18.08.2020
Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти
0
249
17:12 18.08.2020
Спецтрибунал по Ливану признал виновным Селима Айяша по делу об убийстве Рафика Харири
0
214
17:00 18.08.2020
Посол РФ в Белоруссии заявил, что не собирается встречаться с представителями оппозиции
0
233

Возврат к списку