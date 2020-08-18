Зараженным COVID-19 российским туристам не помогут в Турции

19:09

Ситуация с коронавирусом в Турции последнее время становится все хуже, что должно настораживать россиян, желающих там отдохнуть: в случае заражения помощь им никто не окажет. Об этом заявил эксперт Альянса туристических агентств Эдуард Шалоносов.

На днях руководитель Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин сообщила местному СМИ Antalya Ekspres: с открытием границ в страну хлынул поток туристов, это привело к росту заболеваемости коронавирусом среди сотрудников туристической сферы, а заболевших туристов изолируют в номерах отеля.

Шалоносов заметил, что еще пару месяцев назад Турция была одним из лидеров по числу зараженных. Однако когда убытки от закрытия туризма стали катастрофическими, ситуация резко улучшилась. По мнению эксперта, даже если турецкая медицина сумела устранить очаги инфекции, этот эффект помножен на ноль массовым завозом вируса из других стран. Не исключено, что статистику занизили. Шалоносов также отметил, что тесты на коронавирус в Турции проводят выборочно, за отдельную плату можно записать отрицательный результат.

Недавно на страницах турецкой газеты Gazete Duvar местные врачи заявили, что страна еще не пережила первую волну коронавируса, и выразили обеспокоенность стремительным ростом число суточных заражений. Как считает Шалоносов, россиянам стоит подумать, прежде чем покупать билеты в Турцию.

Страховые агенты обещают, что в случае заражения россияне получат по страховке качественное лечение в турецких медицинских учреждениях, но это не так. По словам Шалоносова, в Турции счет за лечение от этой болезни начинается от 100-150 тыс. в сутки - ни одна страховка не покроет такие расходы.

"Соответственно, если россиянину в Турции станет плохо, его запрут в номере. Станет совсем плохо - из номера выгонят. Дальнейшая судьба постояльца отельеров не интересует. В лучшем случае он больным как-то улетит домой, в худшем - человек может умереть без помощи в чужой стране. Так что я рекомендую взвесить все риски и опасности такого отдыха, прежде чем лететь в этом году в Турцию", - заключает Шалоносов.