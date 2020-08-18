На закрытых консультациях Совбеза ООН Россия высказала свое мнение по ситуации в Белоруссии
20:26 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внутренняя ситуация в Белоруссии не должна обсуждаться Советом Безопасности ООН, так как только сами белорусы могут решить внутренние проблемы. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам закрытых консультаций Совбеза, состоявшихся во вторник по инициативе Эстонии и США.
"[На встрече] мы отметили, что ситуация в этой стране не является темой для обсуждения в Совете Безопасности, - написал он в своем "Твиттере". - Россия подчеркнула, что только сами белорусы без иностранного вмешательства могут решить проблемы в своей стране".
"Также обратили внимание на двойные стандарты западных коллег, которые не выносили на обсуждение Совета схожие поствыборные проблемы и случаи полицейского насилия в их странах", - добавил Полянский.
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