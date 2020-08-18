Военные корабли флота Ее Величества придут в Черное море учить украинцев

21:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании примут осенью этого года участие в совместных морских тренировках военно-морских сил Украины в Черном море. Об этом говорится в сообщении правительства Соединенного Королевства, распространенном по итогам состоявшихся во вторник в Киеве переговоров главы британского Минобороны Бена Уоллеса.

"Инициатива по морскому обучению - еще один шаг вперед в отношениях Великобритании и Украины в области обороны", - приводятся в коммюнике слова Уоллеса. "Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в овладении множеством навыков - от основ оказания первой помощи до оперативного планирования, которые все служат делу защиты территориальной целостности от поддерживаемых Россией сепаратистов", - сказал министр.

В заявлении подчеркивается, что подобное обучение позволит "повысить возможности ВМС Украины по еще более тесному сотрудничеству с международными партнерами для защиты черноморского региона". "В качестве доказательства этого корабли Королевского военно-морского флота посетят регион позднее в этом году", - отмечается в сообщении.