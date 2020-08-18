Военные корабли флота Ее Величества придут в Черное море учить украинцев
21:01 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании примут осенью этого года участие в совместных морских тренировках военно-морских сил Украины в Черном море. Об этом говорится в сообщении правительства Соединенного Королевства, распространенном по итогам состоявшихся во вторник в Киеве переговоров главы британского Минобороны Бена Уоллеса.
"Инициатива по морскому обучению - еще один шаг вперед в отношениях Великобритании и Украины в области обороны", - приводятся в коммюнике слова Уоллеса. "Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в овладении множеством навыков - от основ оказания первой помощи до оперативного планирования, которые все служат делу защиты территориальной целостности от поддерживаемых Россией сепаратистов", - сказал министр.
В заявлении подчеркивается, что подобное обучение позволит "повысить возможности ВМС Украины по еще более тесному сотрудничеству с международными партнерами для защиты черноморского региона". "В качестве доказательства этого корабли Королевского военно-морского флота посетят регион позднее в этом году", - отмечается в сообщении.
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