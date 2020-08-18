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Помпео и Маас обсудили по телефону вопросы, связанные с Белоруссией и Россией

22:54 18.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил во вторник с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в телефонном разговоре вопросы, связанные с Россией, Белоруссией и Ираном. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь США и министр иностранных дел ФРГ обсудили сотрудничество по ряду вопросов, связанных с Ираном, Белоруссией и Россией. Госсекретарь подчеркнул необходимость единого трансатлантического ответа для привлечения Ирана к ответственности и обеспечения того, чтобы Совет Безопасности ООН выполнял обязательства по поддержанию международного мира и безопасности", - отмечается в сообщении.

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