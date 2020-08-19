0
0
115
НОВОСТИ

Горисполком Гродно сообщил о создании Совета общественного согласия

23:23 18.08.2020 Источник: Интерфакс

Гродненский горисполком опубликовал обращение к жителям Гродно, в котором сообщается о выполнении требований участников массовых митингов протеста, которые прошли в городе в последние дни.

Горисполком отмечает, что ответил "на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий г. Гродно, представителей демократической общественности г. Гродно, политических партий".

В первую очередь горисполком сообщил о создании Совета общественного согласия Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.

Также горисполком расширил количество мест для проведения массовых мероприятий и пообещал, что "при поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение".

Гродненским областным Советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел. Руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения.

Со ссылкой на УВД Гродненской области сообщается, что "по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства". "В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены", - подчеркивается в заявлении горисполкома.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:54 18.08.2020
Помпео и Маас обсудили по телефону вопросы, связанные с Белоруссией и Россией
0
159
21:01 18.08.2020
Военные корабли флота Ее Величества придут в Черное море учить украинцев
0
251
20:26 18.08.2020
На закрытых консультациях Совбеза ООН Россия высказала свое мнение по ситуации в Белоруссии
0
327
19:49 18.08.2020
Собянин ввел сертификаты взамен "сгоревших" путевок на детский отдых
0
258
19:40 18.08.2020
В СБ ООН собираются обсудить ситуацию в Белоруссии
0
265
19:10 18.08.2020
В совете белорусской оппозиции заявляют, что не планируют захват власти незаконными способами
0
306
19:09 18.08.2020
Зараженным COVID-19 российским туристам не помогут в Турции
0
352
19:00 18.08.2020
В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
0
349
18:30 18.08.2020
Министры обороны России и США провели переговоры по телефону
0
338
18:10 18.08.2020
Президент Белоруссии "раскрыл" планы оппозиции в части религии
0
383

Возврат к списку