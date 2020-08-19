Горисполком Гродно сообщил о создании Совета общественного согласия
23:23 18.08.2020 Источник: Интерфакс
Гродненский горисполком опубликовал обращение к жителям Гродно, в котором сообщается о выполнении требований участников массовых митингов протеста, которые прошли в городе в последние дни.
Горисполком отмечает, что ответил "на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий г. Гродно, представителей демократической общественности г. Гродно, политических партий".
В первую очередь горисполком сообщил о создании Совета общественного согласия Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.
Также горисполком расширил количество мест для проведения массовых мероприятий и пообещал, что "при поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение".
Гродненским областным Советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел. Руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения.
Со ссылкой на УВД Гродненской области сообщается, что "по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства". "В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены", - подчеркивается в заявлении горисполкома.
НОВОСТИ
- 22:54 18.08.2020
- Помпео и Маас обсудили по телефону вопросы, связанные с Белоруссией и Россией
- 21:01 18.08.2020
- Военные корабли флота Ее Величества придут в Черное море учить украинцев
- 20:26 18.08.2020
- На закрытых консультациях Совбеза ООН Россия высказала свое мнение по ситуации в Белоруссии
- 19:49 18.08.2020
- Собянин ввел сертификаты взамен "сгоревших" путевок на детский отдых
- 19:40 18.08.2020
- В СБ ООН собираются обсудить ситуацию в Белоруссии
- 19:10 18.08.2020
- В совете белорусской оппозиции заявляют, что не планируют захват власти незаконными способами
- 19:09 18.08.2020
- Зараженным COVID-19 российским туристам не помогут в Турции
- 19:00 18.08.2020
- В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
- 18:30 18.08.2020
- Министры обороны России и США провели переговоры по телефону
- 18:10 18.08.2020
- Президент Белоруссии "раскрыл" планы оппозиции в части религии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать