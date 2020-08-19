Горисполком Гродно сообщил о создании Совета общественного согласия

23:23 Источник: Интерфакс

Гродненский горисполком опубликовал обращение к жителям Гродно, в котором сообщается о выполнении требований участников массовых митингов протеста, которые прошли в городе в последние дни.

Горисполком отмечает, что ответил "на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий г. Гродно, представителей демократической общественности г. Гродно, политических партий".

В первую очередь горисполком сообщил о создании Совета общественного согласия Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.

Также горисполком расширил количество мест для проведения массовых мероприятий и пообещал, что "при поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение".

Гродненским областным Советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел. Руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения.

Со ссылкой на УВД Гродненской области сообщается, что "по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства". "В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены", - подчеркивается в заявлении горисполкома.